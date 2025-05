Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinale del Masters 100 di Madrid battendo il 23enne canadese Gabriel Diallo in due set, 6-4, 6-3, in un’ora e mezza di gioco. Il carrarino dovrà vedersela con il britannico Jack Draper che ha battuto un altro azzurro, Matteo Arnaldi, con un netto 6-0, 6-4.