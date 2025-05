Tennis: Arnaldi batte Tiafoe in 2 set e vola ai quarti di finale di Madrid

Arnaldi, numero 44 del mondo, si è imposto in un’ora e 38 minuti di gioco. L’azzurro ha portato a casa il primo set con un break nel sesto gioco (4-2), nel secondo è andato a servire per il match sul 5-4 subendo un break a cui ha immediatamente reagito con un contro break e poi mantenendo il servizio per chiudere il match.

«Sono felice di aver vinto», ha commentato Arnaldi che si è già assicurato l’ingresso nella Top 40 mondiale, «Tiafoe è un avversario duro e a Wimbledon mi aveva battuto nonostante fossi avanti di due set. Ho giocato bene, soprattutto sulle palle break. Il match è stato tutto lì. Ho perso il servizio al momento di chiudere, ma poi ce l’ho fatta di nuovo e ho chiuso: l’ultimo game è stato il riassunto del match».