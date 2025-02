Il campione in carica della MotoGp Martin cade e salta la gara in Thailandia

Il numero 1 decisamente non porta fortuna a Jorge Martin. Secondo quanto riportano vari media spagnoli, il campione del mondo della MotoGP - che già ha dovuto saltare i test invernali a causa della caduta in Malesia - oggi si é infortunato nuovamente durante un allenamento in Andorra e oggi dovrà tornare in sala operatoria, questa volta per un intervento alla mano sinistra. Non potrà quindi prendere parte al primo appuntamento del Mondiale, in Thailandia, dal 28 febbraio al 2 marzo, ma potrebbe essere a rischio anche la sua presenza alla gara in Argentina.

Martin, secondo quanto riporta Marca, sarà operato ancora presso la clinica Quirón Dexeus di Barcellona, dal dottor Xavier Mir, che aveva già supervisionato l’intervento chirurgico alla mano destra del 7 febbraio.

Nella caduta, secondo quanto riferisce As, ha riportato la frattura scomposta e dislocata del radio distale sinistro, dello scafoide carpale sinistro, del piramido sinistro e una frattura senza dislocazione del calcagno sinistro.