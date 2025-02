Giochi Mondiali di Torino, la torcia di Special Olympics a Palermo martedì 25 febbraio

Per la prima volta in Italia si disputeranno i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, in programma a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. Si prevede la partecipazione di oltre 1.500 atleti con e senza disabilità intellettive, 102 delegazioni le provenienti da tutto il mondo.

Special Olympics è un Movimento globale che attraverso lo sport unificato sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. In occasione di un evento tanto significativo ed importante come i Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025, il protocollo internazionale prevede il passaggio della Torcia di Special Olympics in tutti i capoluoghi di regione o in un luogo iconico della nostra Italia.

Il Torch Run, che annuncia l’arrivo del grande evento, rappresenta un’opportunità unica di sensibilizzazione di tutto il territorio nazionale: persone di ogni età, scuole ed associazioni saranno coinvolte come parte attiva e trainante dello stesso. L’obiettivo condiviso sarà di diffondere un messaggio corale di inclusione, di pace e di valorizzazione delle persone con disabilità intellettive affinché vengano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.