La Formula 1 compie 75 anni, svelata la nuova Ferrari

Due ore di spettacolo, tra musica, giochi di luce, ospiti d’eccezione, per la presentazione congiunta delle 20 monoposto che si sfideranno nel prossimo mondiale di Formula 1: nella festosa cornice della O2 Arena di Londra, sold-out per l’occasione, è andata in scena la celebrazione per i 75 anni della F1, in un contesto di intrattenimento di alto livello, con l’intento dichiarato di avvicinare il circus automobilistico al grande pubblico. Una serata-evento durante la quale è stata mostrata, tra le altre, anche la nuova livrea della Ferrari SF-25, in forte discontinuità rispetto al recente passato: posizione dell’abitacolo più arretrata, le pance più slanciate ed estreme, ma soprattutto - da un punto di vista puramente estetico - la rinuncia al tradizionale «rosso corsa» Ferrari, per una tonalità più scura, che si avvicina più al bordeaux, rendendo la carrozzeria opaca, più ruvida e a aerodinamica, come non si vedeva da diversi anni.

Lo show londinese ha incarnato lo spirito di Liberty Media, proprietaria della Formula 1 dal 2016: curata da esperti del settore come Brian Burke e Stufish Entertainment Architects, “F175 - Live» è stata dunque non solo l’occasione per scoprire le nuove monoposto dei 10 team in griglia di partenza in Australia (circuito di Albert Park, 14-16 marzo), ma anche l’incontro della F1 con lo showbiz: agonismo e glamour, giri di motore e di accordi. E ancora tecnologia avanzata, scenografie spettacolari e performance live.