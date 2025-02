Doping, Sinner patteggia tre mesi di squalifica: niente Indian Wells e Montecarlo, rientro agli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner dovrà restare lontano dai campi da tennis per tre mesi. Il numero uno al mondo e l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) hanno trovato un accordo sulla sanzione legata al caso Clostebol, la sostanza proibita per cui il tennista italiano era stato inizialmente prosciolto dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA) la scorsa estate. In virtù di questo compromesso decade il ricorso presentato da Wada al Tribunale arbitrale dello Sport (CAS) e non ci sarà nessuna udienza il 16 e 17 aprile.

Sinner sconterà la squalifica fino al 4 maggio ma potrà tornare ad allenarsi a partire dal 13 aprile. Il tennista altoatesino, dunque, sarà costretto a saltare quattro tornei di peso: i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Il rientro in campo potrebbe avvenire agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 maggio a Roma in quello che si preannuncia come un ritorno attesissimo dal pubblico italiano.

Nel comunicato ufficiale, la Wada ha riconosciuto che Sinner non ha mai avuto intenzione di barare e che l'assunzione della sostanza vietata è avvenuta a sua insaputa a causa della negligenza di alcuni membri del suo entourage. Tuttavia, secondo le normative antidoping, un atleta è comunque responsabile delle azioni del proprio staff e per questo si è arrivati a una squalifica di tre mesi. L'agenzia non ha richiesto l'annullamento di alcun risultato sportivo limitandosi a confermare le misure già stabilite nella sentenza di primo grado.