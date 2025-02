Sinner, 36 settimane da padrone del tennis

A 15 giorni dal ritorno trionfale dall’Australian Open, Jannik Sinner ha preso di nuovo l’aereo in direzione Oriente per raggiungere Doha, dove scenderà in campo tra una settimana in un Atp 500 cui sono iscritti tra gli altri anche anche Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Proprio ieri, peraltro, il campione azzurro ha eguagliato le 36 settimane da numero 1 dell’amico e rivale spagnolo, vincitore a Rotterdam, con la sicurezza di superarlo già lunedì prossimo in questo personalissimo duello. Sinner, dopo i giorni di relax in Alto Adige, ha ripreso quasi subito gli allenamenti per farsi trovare pronto per l’appuntamento negli Emirati, cui parteciperà per la prima volta, per dedicarsi poi a marzo ai Masters 1000 statunitensi di Indian Wells e Miami e tornare quindi in Europa per la stagione sulla terra rossa. In proposito, nel suo calendario di impegni è entrato il Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 13 aprile, poco prima dell’udienza al Tas (16-17 aprile) per il caso Clostebol.