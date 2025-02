Torneo delle Regioni 2025, la Sicilia ombelico del calcio giovanile nazionale. Morgana: "Questo solo il primo di una serie di eventi in programma"

Dall’11 al 18 aprile, la Sicilia ospiterà per la prima volta il “Torneo delle Regioni”. Un evento storico come evidenziato dal presidente Sandro Morgana:

“Il Torneo delle Regioni è la manifestazione più importante della Lega Nazionale Dilettanti per l’attività giovanile. E’ un evento unico nel suo genere perché coinvolge tutti i comitati regionali d'Italia in un impegno importante con quattro rappresentative: Juniores, Under 17, Under 15 e calcio femminile. Naturalmente è motivo d’orgoglio poter ospitare la manifestazione, per la prima volta, in Sicilia e vogliamo unire sport, turismo e promozione del territorio. Proprio su questa lunghezza d’onda stiamo registrando numeri di assoluto livello: saranno circa diecimila i pernottamenti soltanto con gli atleti e le squadre senza considerare le famiglie, gli appassionati, gli osservatori e gli addetti ai lavori. La Sicilia, quindi, sarà teatro di un evento bellissimo e spettacolare. La mia intenzione, poi, era quello di far vivere l’evento a tutta l’isola. Per questo motivo non ho scelto un territorio unico come base operativa ed organizzativa. In questo senso ci sarà un girone a Palermo e Trapani, uno ad Agrigento-Enna-Caltanissetta, un altro si giocherà a Ragusa-Siracusa, uno a Catania ed un altro a Messina-Taormina”.