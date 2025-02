Campionati nazionali giovanili: scivolone del Palermo in Primavera 2, blitz degli U15 Nazionali sulla Lazio

Il campionato Primavera 2 ha visto una piccola sorpresa nella sconfitta casalinga del Palermo contro il Pescara. Lo 0-1 causato dall’autogol di Martinez fa scivolare i rosanero di Alessandro Del Grosso al quinto posto, scavalcato da Ternana e Ascoli. In Primavera 3, il Catania di Marco Biagianti cede il passo al Gubbio lontano dalle mura amiche. Con questa vittoria la formazione umbra allunga al secondo posto in classifica insieme al Potenza, proprio ai danni degli etnei. Infine, in Primavera 4, termina con un pirotecnico 2-2 il derby isolano tra Messina e Trapani: occasione sprecata per granata, che restano al secondo posto ma a 4 punti di distacco dalla capolista Arezzo.

Veniamo ora agli Allievi Nazionali Under 17. Nel Girone C di Serie A/B pareggio interno per il Palermo contro la Salernitana: gli uomini di Dario Golesano, con l’1-1 contro i campani, perdono terreno dalla Lazio e di conseguenza dalla soglia per un posto ai playoff. Nel Girone D di Serie C, invece, belle vittorie per Trapani e Catania, rispettivamente per 3-2 contro il Messina e per 3-0 contro il Team Altamura. I granata di Alessandro Parisi balzano al quarto posto a quota 30 punti, preceduti in classifica proprio dai rossazzurri di mister Costanzo, che ne hanno tre in più.