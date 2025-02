Campionati Èlite Sicilia orientale: negli U17 la New Eagles non approfitta del riposo della Game Sport Ragusa, U15 l'Accademia Siracusa non conosce sosta

La prima notizia arriva dalla vetta. La New Eagles non approfitta del turno di riposo del Game Sport Ragusa e rimane ancorata a quota 38 punti in vetta. I giallorossi, nel diciottesimo turno del girone B Under 17 Elitè, cadono a sorpresa tra le mura amiche con il pirotecnico punteggio di 2-3 in favore del Real Trinacria.

A vincere la sfida tra bomber, ci pensa Sanfilippo che realizza una doppietta decisiva per gli ospiti e tallona Castrovinci per la leadership della classifica marcatori. Il KO inaspettato della capolista, però, non è l’unico risultato sorprendente del weekend. A prendersi la scena, infatti, sono sicuramente Fair Play Messina e Real Catania. Entrambe in zona playoff, si rendono protagoniste di due vittorie davvero roboanti. I messinesi impongono un tennistico 0-6 in trasferta alla Dream Soccer con la doppietta di De Maria che punta alla doppia cifra stagionale. Fa ancora meglio il Real Catania che dilaga contro la Libertas Rari Nantes. L’8-1 finale è caratterizzato dalla tripletta di Coco e dalla doppietta di Armenio. Quest’ultimo terzo nella classifica marcatori del girone. A dispetto di questi risultati così eclatanti, al Catania basta una rete per avere la meglio su La Meridiana.