Tennis Australian Open, Sinner in semifinale e De Minaur ko

Jannik Siunner è approdato in semifinale agli Australian Open battendo il 25enne australiano Alex De Minaur in tre set, 6-3, 6-2, 6-1, in un’ora e 48 minuti. Il numero uno del mondo sfiderà per la finale l’americano Ben Shelton che ai quarti ha battuto Lorenzo Sonego in quattro set con il punteggio, 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4).

È il diciannovesimo successo consecutivo per Sinner che si conferma anche un tabù per il numero 8 del mondo, De Minaur, peraltro suo compagno di doppio in molti tornei. L’altoatesino lo ha sconfitto in tutte le 10 sfide, con un impressionante bilancio dei set: 22-1.

L’azzurro è apparso subito trasformato rispetto al sofferto match contro Holger Rune negli ottavi di finale quando si era temuto addirittura un ritiro per il malessere accusato tra il secondo e il terzo set. Stavolta Sinner ha impiegato solo 38 minuti a prendersi il primo set, con il primo break nel quarto gioco, e da lì ha preso il largo. Nel secondo set l’azzurro ha subito piazzato il break e ha allungato sul 4-1 Jannik prima chi chiudere in 40 minuti. Nel terzo il 25enne di Sydney ha alzato bandiera bianca, nonostante il tifo del pubblico di casa, finendo sotto 4-0 e poi 6-1 con un doppio break.