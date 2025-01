La Juve pareggia anche il derby, 1-1 con il Torino

Altro pareggio per la Juventus di Thiago Motta, che non va oltre l’1-1 nella stracittadina contro il Torino e resta alla soglia della zona Champions League seppur con una partita da recuperare. Dopo l’iniziale vantaggio bianconero firmato da Yildiz, è stata di Vlasic la rete che ha permesso al Toro di pareggiare alla fine del primo tempo.

Otto minuti e la Juventus passa in vantaggio, grazie alla super giocata di Yildiz che sulla trequarti si libera di un paio di giocatori granata con un destro-sinistro al quale segue la conclusione rasoterra sulla quale non è esplosivo Milinkovic-Savic e che termina dunque in rete. Reazione Toro al 15’, sugli sviluppi di corner è Linetty a controllare il pallone nell’area piccola ma senza trovare la precisione giusta nel tiro che termina alto.

Canovaccio tattico della gara che resta chiaro, con i bianconeri che tengono in mano il gioco davanti ad un Torino molto alto in pressione. Atteggiamento, quello dell’undici di Vanoli, che al 20’ genererebbe una ripartenza juventina chiusa dalla rete di Nico Gonzalez, pescato però in offside. Bianconeri che continuano a spingere, con un’altra chance alla mezz’ora, grazie alla fuga di Yildiz sulla destra e il cross per la testata di Gatti, di poco larga.