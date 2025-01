United Cup di tennis, l'Italia si ferma ai quarti

Si ferma nei quarti la corsa dell’Italia alla United Cup. Finalisti nel 2023, dopo aver dominato il girone (un solo set perso in sei match) con Svizzera e Francia, gli azzurri sbattono contro la Repubblica Ceca che chiude i conti alla Ken Rosewall Arena di Sydney già con i due singolari: Jasmine Paolini ha ceduto per 6-2 6-2, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, a Karolina Muchova, numero 22 Wta, al quinto successo in altrettanti match contro la 28enne di Bagni di Lucca, poi Flavio Cobolli è stato sconfitto per 6-1 6-2, in appena 54 minuti di gioco, da Tomas Machac, numero 25 del mondo. A rendere meno pesante la sconfitta il successo nel doppio misto dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno avuto la meglio su Gabriela Knutson e Patrik Rikl per 7-5 3-6 10-4. Repubblica Ceca dunque avanti, e semifinale contro gli Usa mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Polonia e Kazakhstan. «Hanno giocato due grandi partite - confessa la Paolini - Io ho avuto le mie chances ma non ne ho sfruttata nessuna ma per essere stato un doppio 6-2 è stata una partita lunga il che è strano ma penso che lei abbia giocato meglio di me i punti più importanti. Con lei devo ancora trovare una soluzione, avevo vinto un set in ogni match giocato ma contro di lei è davvero dura».