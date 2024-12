Qualificazioni Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi: per l’Italia ci sono la Slovacchia o la Norvegia

La Slovacchia del commissario tecnico Francesco Calzona o la Norvegia del bomber Erling Haaland. L’Italia conosce i suoi ipotetici avversari lungo la strada che porterà dritti in Canada, Messico e Stati Uniti dove si disputeranno i Mondiali del 2026. Quest’oggi, a Zurigo, si è svolto il sorteggio per le qualificazioni europee e la Nazionale di Luciano Spalletti è stata inserita sia nel girone A che in quello I. No, non è un errore: a decidere il girone esatto sarà il quarto di finale di Nations League tra Italia e Germania che si disputerà con andata e ritorno fra il 20 e il 23 marzo.

Se gli azzurri dovessero vincere verrebbero inseriti nel girone A da quattro squadre con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Se invece con la Germania dovesse andar male, Donnarumma e compagni se la dovrebbero vedere in un girone da cinque con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. A qualificarsi saranno le dodici squadre vincitrice dei gironi mentre i quattro posti rimanenti verranno assegnati nel doppio spareggio tra le dodici seconde classificate e le quattro migliori nazionali di Nations League che non si sono qualificate e che non sono entrate negli spareggi come seconde.