Scherma, Coppa del mondo fioretto femminile a squadre, oro per l'Italia

La giornata delle azzurre è iniziata con una larga vittoria sulla Romania negli ottavi di finale per 45-13. Nei quarti, il quartetto italiano ha superato con il punteggio di 45-32 la Cina. Ancora un successo netto in semifinale per l’Italia che ha avuto la meglio sulla Francia con il risultato di 45-19, assicurandosi la certezza della medaglia che era sfuggita nella prima tappa di Coppa due settimane fa a Tunisi. Il match di finale ha riproposto la sfida infinita contro gli Stati Uniti d’America (Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Zander Rhodes e Delphine Devore): capitan Arianna Errigo e compagne hanno comandato l’assalto sin dalle prime frazioni, esultando per il verdetto di 45-35 che ha riportato l’Italia delle fiorettiste sul gradino più alto del podio.

Busan è tutta azzurra: l’Italia del fioretto femminile trionfa anche nella prova a squadre in Corea del Sud, chiudendo una spedizione tutta d’oro nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di specialità. Un successo griffato dal quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini, che battendo in finale gli Stati Uniti d’America hanno fatto risuonare le note dell’Inno di Mameli appena 24 ore dopo la gara individuale di ieri (vinta da Tangherlini, con Cristino bronzo).

Si conclude così una grandissima trasferta a Busan per il gruppo del fioretto femminile del CT Stefano Cerioni (in Corea presenti i maestri di staff Giovanna Trillini, Alessandro Puccini ed Eugenio Migliore) con due ori in altrettante gare, grazie al successo di Elena Tangherlini nell’individuale e alla vittoria a squadre di oggi, cui si aggiunge il bronzo conquistato ieri da Anna Cristino. A Takasaki, in Giappone, sono in corso le fasi finali della tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile: anche lì Italia protagonista e già certa di due medaglie con Filippo Macchi e Alessio Foconi che saranno protagonisti delle due semifinali.