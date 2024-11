Totti indagato per omessa dichiarazione dei redditi, il fascicolo verso l'archiviazione

Va verso l’archiviazione il fascicolo che vede indagato, per omessa dichiarazione dei redditi, Francesco Totti. L’ex capitano della Roma sarà ascoltato, dai pm di piazzale Clodio, tra il 9 e il 13 dicembre.

Sono in corso, al momento, interlocuzioni tra i magistrati e i legali di Totti per decidere insieme la data dell’atto istruttorio. L’ex numero 10 avrebbe già saldato il debito con l’erario e per questo potrebbe arrivare una richiesta di archiviazione.

Totti sarebbe stato indagato per la mancata denuncia di una parte dei redditi derivanti dagli spot. Si tratterebbe di una piccola cifra che tra sanzioni e interessi sarebbe però lievitata a 200 mila euro. A giugno c’era già stata una verifica fiscale da parte della finanza per un totale di 1,5 milioni di euro. Al termine della quale Totti era accusato di non aver aperto la partita Iva per un’attività che non era occasionale.