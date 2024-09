Divertente botta e risposta a distanza tra Francesco Totti e Jannik Sinner. Dopo le parole dell’ex n. 10 della Roma a Sky Sport («Da quando ha giocato con me non ha più perso», ha detto, riferendosi all’esibizione di padel agli Internazionali d’Italia 2023), il tennista ha risposto attraverso l’account ufficiale di Milano-Cortina 2026: «Giocare con Totti mi ha portato fortuna. Se Francesco sciasse con me, lo vedremmo alle Olimpiadi».