Misano, Bagnaia vince la gara sprint e si porta a -4 da Martin

Dopo la straordinaria pole position conquistata in mattinata, Francesco Bagnaia su Ducati trionfa nella Sprint Race del Gran Premio d’Emilia Romagna. Sul tracciato Marco Simoncelli di Misano, il campione del mondo in carica si lascia alle spalle il grande rivale Jorge Martin (Ducati Pramac), giunto secondo al traguardo dopo l’attacco in partenza ai danni dell’azzurro. Pecco così accorcia ancora in classifica sullo spagnolo, portandosi ora a soli 4 punti dalla vetta. Terzo posto in gara per l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, quarto Marc Marquez su Ducati Gresini.

Martin parte molto bene e si prende subito la prima posizione, mettendosi alle spalle il rivale Bagnaia inizialmente attaccato anche da Binder. Lo spagnolo tenta di prendere il largo ma l’azzurro non glielo permette e, giro dopo giro, gli rosicchia qualche metro trascinandosi dietro il compagno di squadra Bastianini. Ben presto però la lotta in testa si riduce ai soli due fenomeni in lotta per il Mondiale: Bagnaia si fa sempre più insistente e nel corso dell’ottavo giro, approfittando di un ‘lungò di Martin, si riprende la leadership della corsa allungando poi quel tanto che basta per certificare il trionfo.