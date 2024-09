Formula 1, pole di Leclerc a Baku: «Fantastico, ero fiducioso»

È di Charles Leclerc la pole position del Gran Premio dell’Azerbaijan, con il pilota della Ferrari che per la quarta volta consecutiva scatterà dalla prima casella della griglia di partenza nella gara in programma sui 51 giri del circuito di Baku. Il miglior crono di 1:41.365 consente al monegasco di mettersi davanti a tutti al termine di una qualifica intensa e non senza sorprese, con addirittura l’eliminazione della McLaren di Lando Norris nel corso del Q1 e la partecipazione al Q3 da parte di entrambe le Williams. Secondo sulla tabella dei tempi Oscar Piastri, distante tre decimi dalla pole con la sua McLaren, mentre chiude in terza posizione l’altra Ferrari di Carlos Sainz in 1:41.805. Quarto Sergio Perez sulla sua Red Bull, che precede sia la Mercedes di George Russell che il suo compagno di squadra, Max Verstappen, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Settima l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, mentre l’Aston Martin di Alonso e le due Williams di Franco Colapinto e Alexander Albon chiudono la top ten dei tempi.

«L’incidente delle prime prove libere non mi ha demoralizzato, ero fiducioso sul passo della macchina e sono contento di aver ottenuto una pole position fantastica». Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, intervistato nell’immediato post qualifica del Gran Premio dell’Azerbaijan, in seguito alla pole position conquistata al termine della sessione sul circuito di Baku. «Questa è una delle mie piste preferite in tutto il calendario - ha spiegato Leclerc - l’incidente nelle prime libere non mi ha fatto perdere fiducia perchè sapevo che avevamo il passo giusto, però ho perso un pò di lavoro che sicuramente non puoi recuperare. In qualifica, nel Q3, bisognava cercare di stare lontani dai muri e nell’ultimo tentativo il tempo sul giro è venuto naturalmente». «È fantastico essere in pole - ha sottolineato - questo è il miglior risultato al quale potessimo auspicare, sia io che Sainz saremo sulla parte pulita della pista e questo è sicuramente ottimo. Spero che riusciremo ad ottenere la vittoria, abbiamo resettato dopo Monza e pensiamo solo a domani. Arriveremo pronti».