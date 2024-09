Vince il doppio Bolelli-Vavassori: l’Italia in Davis supera anche il Belgio

Dopo il Brasile l’Italia batte anche il Belgio nella quarta giornata del Girone A delle Davis Cup Finals a Bologna. A dare il punto decisivo agli azzurri è la coppia di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno superato i belgi Sander Gille e Joran Vliegen in due set 7-6, 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco.

L’incontro era sull'1-1 dopo la disputa dei due singolari: dopo il successo in rimonta nel match di apertura di Matteo Berrettini (43 Atp) sul debuttante Alexander Blockx (253) per 3-6 6-2 7-5, nella sfida tra i numero 1 dei due team, Flavio Cobolli (32) si è arreso a Zizou Bergs (72) per 6-3 6-7 (5) 6-0. Gli azzurri del ct Filippo Volandri, campioni in carica e vincenti mercoledì all’esordio per 2-1 sul Brasile, chiuderanno il girone di Davis domenica contro l'Olanda. Le prime due accederanno alla Final 8 di Malaga (19-24 novembre).