Una vittoria e un ko ma Luna Rossa resta leader in Louis Vuitton Cup

Il campo di regata è stato molto difficile per i team impegnati nei Round Robin della Louis Vuitton Cup. L’onda formata, il vento rafficato e la presenza di detriti in acqua hanno richiesto, infatti, la massima attenzione da parte di timonieri e trimmer, concentrati su tattica e strategia e un grande sforzo da parte dei ciclisti, che hanno lavorato duramente per mantenere le barche nel giusto assetto di volo.

«Siamo molto contenti di questa regata - dice Francesco Checco Bruni, al termine del match contro NYYC American Magic -. Non era semplice e non era scontata. La barca ha avuto ottime performance, noi abbiamo fatto le giuste scelte tattiche e strategiche e, in generale, il team è stato molto bravo. Complimenti anche ai ciclisti perché è stato un match molto faticoso per loro».

Partita sopravvento a NYYC American Magic, Luna Rossa ha virato immediatamente dopo aver attraversato la linea dirigendosi sulla destra del campo. Da quel momento le due barche hanno dato vita a un match race vecchio stile con continui incroci e cambi di leadership, mantenendosi sempre vicinissime come distanza e velocità.

Dopo aver girato il primo gate avanti per 14m secondi, Luna Rossa è riuscita a mantenere il vantaggio anche alle successive boe, seppur di pochi secondi. Nel quarto lato, infine, la barca italiana ha aumentato notevolmente il gap con quella statunitense approfittando di questa distanza per controllare l'avversario sino al traguardo, tagliato con oltre 20 secondi di anticipo.

Nel secondo match, corso con un vento di oltre 16 nodi, Luna Rossa taglia la linea sopravvento agli inglesi di Ineos, che si allungano però subito nella prima bolina, dimostrando di avere una barca molto veloce in queste condizioni. L’equipaggio italiano non si arrende mai e per tutto il resto del match continua a lottare, cercando di recuperare il distacco e di portare in errore l'avversario, ma gli inglesi hanno chiuso la porta a qualsiasi tentativo di rimonta conducendo in testa sino all’arrivo.