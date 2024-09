Paralimpiadi, la staffetta azzurra mista di nuoto è d'oro: c'è anche la palermitana Xenia Palazzo

Stefano Raimondi, Giulia Terzi, la palermitana Xenia Francesca Palazzo e Simone Barlaam hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4x100 mista stile libero ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Gli azzurri portano a casa, così, la medaglia numero 69 per la spedizione azzurra, eguagliando il record delle precedenti olimpiadi a Tokyo, e conquistando la medaglia d'oro numero 23.

La staffetta azzurra ha chiuso in 4:01.54 centrando anche il nuovo record del mondo: argento all’Australia (4:01.90), bronzo agli Usa (4:04.70). «Abbiamo dato tutti il meglio, abbiamo una squadra fortissima, siamo uniti e affiatati, ci diamo forza l’uno con l’altro», Xenia Francesca Palazzo ha svelato così il segreto della staffetta azzurra.

«Concludiamo in bellezza, questa staffetta è stata indecisa fino all’ultimo, i due esclusi erano sugli spalti a fare il tifo, oro e record sono di tutti ma soprattutto loro», ha sottolineato Giulia Terzi. «Sapevamo che dovevamo spingere, è stata una Paralimpiade perfetta e Simone (Barlaam, ndr) ha fatto un numero di magia», ha spiegato Stefano Raimondi. «Allora siamo stati quattro maghi - gli risponde Simone Barlaam - Xenia ed io eravamo più freschi, Stefano e Giulia hanno fatto batterie e vinto medaglie. Sapevamo che non era non facile, avevamo l’Australia alle calcagna ma siamo stati bravissimi. Un bel modo di concludere le Paralimpiadi».