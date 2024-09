Paralimpiadi, disco, nuoto e arco: per l’Italia una giornata d'oro

Ancora una giornata ricca di medaglie per l’Italia, l’ottava dei Giochi Paralimpici Parigi 2024: dall’Atletica al nuoto passando al tiro con l’arco, tante le soddisfazioni in casa azzurra che incrementa il medagliere con i podi della scherma - con Bebe Vio Grandis che dopo il bronzo conquistato ieri nella gara individuale ha trascinato il fioretto a squadre al bronzo - e del paraciclismo con, su tutte, la decima medaglia paralimpica in carriera del portabandiera azzurro Luca Mazzone.

Luca Mazzone centra il bis e conquista la medaglia di bronzo nella prova su strada di ciclismo H1-2. Il 53enne pugliese, ieri argento nella crono, ha chiuso in 1:27:58 alle spalle del francese Florian Jouanny, oro, e dello spagnolo Sergio Garrote Munoz, argento. Per il portabandiera azzurro si tratta della decima medaglia paralimpica in carriera. «C’è sempre una prima volta: in questa occasione è la prima volta, per me, di una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. Non l’avevo mai vinto in sei edizioni a cui ho partecipato. Anche oggi sono andato a medaglia ed è un piccolo record, perché tutte le volte che ho gareggiato sono salito sul podio. Sono veramente soddisfatto. Nella H5 femminile, Ana Maria Vitelaru - che corre con la handbike che le regalò Alex Zanardi - è terza con il tempo di 1:52:27. Oro alla statunitense Oksana Masters (1:52:14), argento alla cinese Bianbian Sun (1:52:25). Il pomeriggio si era aperto con il bronzo di Mirko Testa nella gara su strada di ciclismo H3.

La prima medaglia dal nuoto porta la firma di Antonio Fantin nei 100 stile libero S6. «Sono molto contento di essermi riconfermato, non è mai semplice, soprattutto perché tra Tokyo e Parigi sono passati tre anni ed è cambiato tutto per quanto mi riguarda. Peccato non aver fatto anche il record del mondo, però l’importante è far suonare l’inno per la dodicesima volta in questa piscina, e speriamo sia di buon auspicio». Dalle vasche della Defense Arena alle linee di tiro con l’arco de Invalides, dove il Mixed Team di Arco Ricurvo Open composto da Elisabetta Mijno e Stefano Travisani ha ottenuto uno straordinario oro battendo in finale la Turchia 6-2. Per il tennistavolo Giada Rossi ha battuto per 3-2, dopo essere rimontata dal 2-0 a 2-2, la polacca Dorota Buclaw nella semifinale del singolare WD1-2 e contenderà la medaglia d’oro alla cinese Liu Jing, che si è aggiudicata le ultime quattro Paralimpiadi. Un immenso Matteo Parenzan ha conquistato la finalissima per l’oro nel singolare maschile MS6 di tennistavolo che si disputrà domani contro il tailandese Rungroj Thainiyom.

L’Italia di Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino è medaglia di bronzo nel fioretto a squadre femminile ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Nella finalina per il terzo posto, sulla pedana centrale del Grand Palais, spinte dal grande tifo sugli spalti, anche degli spettatori francesi, le azzurre hanno sconfitto Hong Kong (Chui Yee Yu, Pui Shan Fan, Yuen Ping Chung, Nga Ting Tong) con un punteggio finale di 45-33. In serata arriva infine un’altra medaglia dall’atletica leggera: Martina Caironi ha conquista l’argento nel salto in lungo T63.