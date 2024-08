Paralimpiadi 2024, primo oro per l'Italia con Carlotta Gilli nel nuoto

Primo oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi con Carlotta Gilli. L’azzurra ha chiuso in 1.03.27 nei 100 farfalla S13. Carlotta Gilli conquista il primo oro italiano ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, la sesta medaglia del nuoto, la settima complessiva di giornata. La 23enne torinese, già oro a Tokyo, ha confermato il titolo paralimpico chiudendo in 1'03"27. Argento per la statunitense Grave Nuhfer (1'03"88) e l’atleta dell’Uzbekistan Muslima Odilova (1'05"43).