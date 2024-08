Parigi 2024, rabbia Settebello per il pasticcio arbitrale con l'Ungheria: ora il ricorso al Tas Il sindaco di Catania: «Per me Condemi ha vinto»

«La giuria di appello della World Aquatics ha respinto il secondo ricorso presentato dall’Italia in relazione all’evento che gli arbitri Adrian Alexandrescu, rumeno, Valesin Miskovic, montenegrino, e il VAR Nicholas Hodgers, australiano, hanno valutato come brutalità (adesso definita violenza)», sottolinea la Fin.

La Federnuoto italiana sta valutando «il ricorso al Tas» contro la World Aquatics, la federazione mondiale, che ha respinto l’istanza dell’Italia per riconoscere l’errore tecnico in Italia-Ungheria, quarto di finale di pallanuoto a Parigi 2024, perso ieri (7 agosto) dal Settebello ai tiri di rigore 12-10. La Fin parla di «appello respinto con motivazioni fantasma» e di «incongruenze» nel comunicato, nel quale è citato un articolo delle regole di competizione «che non risulta esistere». Al centro del ricorso, l’espulsione del catanese Condemi per «brutalità»: la tesi italiana è che l’azzurro abbia colpito l’avversario con la mano non intenzionalmente, al termine di un tiro. Il ricorso e le polemiche sono scaturite dopo un gol tramutato in rigore ed espulsione.

«Questa mattina la giuria presieduta dall’olandese Erik van Heijningen ha ascoltato il team leader del Settebello Giuseppe Marotta, il dirigente Fabio Conti e l’atleta Francesco Condemi. Dirigenti e giocatore, supportati da video, hanno ribadito la mancanza di intenzionalità e di condotta violenta - sottolinea la Fin - perché si tratta di una conclusione in porta con il contatto avvenuto alla fine del movimento naturale del braccio e con il dorso della mano aperta. Inoltre è stato portato all’attenzione della giuria d’appello l’audio del colloquio tra gli arbitri che dimostra come Miskovic interpretasse il contatto come prodotto dal movimento naturale del braccio, mentre Alexandrescu lo inducesse ad assumere la sanzione della brutalità».

«La giuria di appello - è poi la dura sottolineatura - ha respinto il ricorso motivandolo esclusivamente «on World Aquatics Competetion Regulations 13.1.1 and 20.3.7» (competetion scritto con la e). Il 13.1.1 riguarda le norme che disciplinano risorsi e appelli; il 20.3.7 non risulta esistere. Inoltre non è stata comunicata alla federazione nessuna squalifica comminata a Condemi, che quindi sarà regolarmente in vasca nella prossima partita». «Questa sequenza di incongruenze - la conclusione - sono oggetto di riflessione da parte della federazione italiana nuoto che sta valutando se presentare ricorso al TAS».

Il sindaco di Catania: «Per me Condemi ha vinto»

«Ho chiamato il “nostro” Ciccio Condemi, dopo la vergognosa ingiustizia subita ieri nella partita della nazionale italiana di pallanuoto contro l’Ungheria», dicendogli che «mi piacerebbe venisse al Municipio, magari assieme a Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio», la sua risposta «è stata “ma io non porto niente”», ma «le medaglie si vincono non solo se arrivi tra i primi tre, ci sono poi quelle che ti assegna la vita per la fierezza e il valore delle tue azioni: e tu, per me, l’hai vinta». Così il sindaco di Catania, Enrico Trantino, su Facebook, rivelando della telefonata fatta al pallanuotista etneo e riportando una dichiarazione dell’atleta.

«Non riesco a esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto - ha detto Condemi parlando dell’intervento arbitrale durante la gara - e mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un atto come quello di ieri, in cui la politica è al di sopra dello sport. Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo: sempre a testa alta e mani sul cuore. Sono orgoglioso di essere nato italiano: torneremo».

Nella foto la vibrante protesta del tecnico della Nazionale, il palermitano Sandro Campagna