Parigi 2024, Larissa Iapichino nel lungo si ferma a 9 centimetri dal podio: «Sono stata scema»

Larissa Iapichino ferma il suo salto a 6,87, quarto posto nel lungo a Parigi 2024, e 9 centimetri lontano dal podio. La figlia di Fiona May, allenata da papà Iapichino, sbarca così alle Olimpiadi, con un risultato che - come tutte le medaglie di cartone, ma per lei anche un pò di più - è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto allo stesso tempo. «Sono stata scema, non si è accesa la miccia», dice la 22enne lunghista di Borgo San Lorenzo, che ha abituato a sbalzi di umori, tra sorrisi e introversioni.

La misura di qualifica (seconda) lasciava sperare in qualcosa di più, ma per la 22enne lunghista che tre anni fa fu fermata da un infortunio a un mese da Tokyo è anche una finestra del futuro, nonostante al momento non riesca ad aprila del tutto. un sorriso con vista sul futuro. «Stavo molto bene - ha raccontato l’azzurra - ora Larissa deve farsi un esamino e capire bene come affrontare le prossime gare. Quarta all’olimpiade è buono ma è bene essere pronti al 100 per cento. Mi è mancato accendere la miccia, può capitare ma non doveva capitare oggi. Sono dispiaciuta ma non voglio buttarmi giù: devo continuare a lavorare».