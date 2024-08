Lyles corre i 200 metri con il Covid, vince il bronzo olimpico e lascia la pista in sedia a rotelle

Noah Lyles è risultato positivo al Covid-19. È quanto emeso allo Stade de France di Parigi dopo la finale dei 200 metri. Il 27enne della Florida, che nei giorni aveva vinto l’oro nei 100 metri, ha lasciato la pista di atletica in sedia a rotelle.

Letsile Tebogo si è regalato il titolo olimpico dei 200 metri di Parigi 2024 e ha regalato al suo Paese, il Botswana, il primo oro alle Olimpiadi della storia. Il 21enne sprinter africano ha vinto in 19”46 (vento regolare, +0.4 metri al secondo), primato dell’Africa. L’americano Kenneth Bednarek, argento in 19“62, Lyles, bronzo in 19“70. Quarto il terzo statunitense, Knighton Erriyon in 19“99.

Tebogo si è portato al comando a 80 metri dal traguardo rispondendo all’attacco degli statunitensi. Per Bednark e Lyles lo stesso colore di medaglia di tre anni fa a Tokyo. Il 19”46 di Tebogo si inserisce al quinto posto della graduatoria mondiale di tutti i tempi guidata dal giamaicano Usain Bolt con 19”19 (Berlino 2009) davanti al 19”26 dell’altro giamaicano Yohan Blake (Bruxelles 2011), al 19”31 di Lyles (Eugene, 2022) e al 19”32 dell’americano Michael Johnson che il primo agosto 1996 ad Atlanta riuscì a battere il mitico 19”72 corso da Pietro Mennea il 12 settembre 1979 a Città del Messico. (AGI) Bz1/Car