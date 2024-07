Parigi 2024,arriva la prima medaglia per l'Italia: Ganna è argento nella Crono

Arriva la prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Filippo Ganna (nella foto) vince l’argento nel ciclismo: nella cronometro individuale maschile l’azzurro è stato beffato soltanto da Remco Evenepoel di 14", terzo l’altro belga in gara Wout Van Aert, a 25" dal connazionale. Solito testa a testa tra i due rivali di sempre, con Ganna che ha cercato di recuperare nel tratto finale, ma il campione del mondo di specialità, che aveva beffato lo stesso Ganna anche a Glasgow, è stato come al solito perfetto, l’azzurro ha invece perso qualche secondo nella parte tecnica per poi recuperare nel finale. Diciottesimo posto per Alberto Bettiol, l’altro azzurro in gara per la prova contro il tempo.

Ganna, 28 anni di Verbania, ha coperto i 32,4 chilometri del tracciato cittadino da Invalides al Pont Alexander III fermando i cronometri su 36'27"08. L’azzurro a dieci chilometri dal traguardo era transitato con il terzo parziale. L’argento di Parigi 2024 per Ganna, primatista mondiale dell’ora con 56,792 km, si tratta della seconda medaglia olimpica dopo quella d’oro di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre su pista. Evenepoel, terzo al recente Tour de France, non aveva mai conquistato una medaglia a cinque cerchi. Il belga ha vinto in 36'12"16 mentre il terzo, un altro belga, van Aert ha concluso in 36'37"79.