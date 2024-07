Olimpiadi 2024, pugile palestinese ha sfilato con maglia che ritrae i bimbi sotto le bombe

Il pugile palestinese Waseem Abu Sal, ieri uno dei due portabandiera della sua rappresentativa, ha indossato una maglia raffigurante dei bambini sotto le bombe durante la cerimonia di apertura dell’Olimpiade di Parigi. Sulla sua casacca, di colore bianco, erano ricamate immagini di aerei da guerra che lanciavano missili su dei bambini che praticavano sport.

«Questa maglietta rappresenta l’immagine attuale della Palestina - ha spiegato oggi Abu Sal -, i bambini che vengono martirizzati e muoiono sotto le macerie, i bambini i cui genitori vengono uccisi e rimangono soli, senza cibo né acqua».

Jibril Rajoub, presidente del Comitato olimpico palestinese, ha detto invece di aver verificato con il comitato organizzatore locale delle Olimpiadi di Parigi per vedere se la maglietta di Abu Sal violasse i regolamenti olimpici. «È un messaggio di pace. È un messaggio per attirare l’attenzione - le sue parole -. Questo è contro la guerra, contro gli omicidi. Questo è in linea con la Carta olimpica. Lo abbiamo presentato a loro e lo hanno approvato», ha aggiunto.