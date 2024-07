Berrettini e Musetti, doppia finale a Kitzbuhel e Umago

Matteo Berrettini non si ferma più e tra le montagne austriache raggiunge la finale di Kitzbuhel (torneo Atp 250), la quarta dell’anno per il ventottenne tennista romano, dopo Marrakech, Stoccarda e Gstaad. Ma anche sul mare l’Italtennis funziona, con Lorenzo Musetti (nella foto) che vola a sua volta al passaggio decisivo del torneo di Umago, altro 250. Sarà un fine settimana caldo per il toscano, dato che dopo la sua quarta finale in carriera, dalla Croazia dovrà volare a Parigi per esordire già domenica nel torneo olimpico al Roland Garros.

Berrettini, sull’amata terra rossa, non ha dato scampo al tedesco Yannick Hanfmann (n.116), sconfitto in due set, per una volta non al tiebreak, ma con un doppio 6-4, dopo un’ora e mezza di gioco. Quella di domani, 27 luglio, sarà la 16/a finale in carriera per Berrettini, con nove trofei conquistati, l’ultimo domenica scorsa in Svizzera, a Gstaad. Affronterà il francese Hugo Gaston, che nell’altra semifinale ha vinto 6-1 il primo set e poi ha approfittato del ritiro dell’argentino Facundo Diaz Acosta.