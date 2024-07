MotoGp: Martin cade, Bagnaia in Germania vola in testa

Quando mancavano due giri dalla bandiera a scacchi Jorge Martin ha visto andare in frantumi la sua gara con una caduta (nella foto) che ha dato il via libera a Francesco Bagnaia che vince il gran premio di Germania e torna in testa al motomondiale scavalcando proprio lo spagnolo, distanziato ora di dieci punti. A completare il podio i fratelli Marquez con le Ducati del team Gresini: Marc, autore di una spettacolare rimonta, ha battuto Alex nel finale per il secondo posto.

«Non è stato facile, ci ho provato in tutti i modi a essere davanti a tutti - le parole a caldo di Bagnaia - Martin mi ha poi superato e ho pensato di gestire le gomme per dare tutto nella seconda parte. Stavo recuperando e ho notato che Jorge Martin faceva qualche errorino e poi è caduto a due giri dalla fine. È la mia prima vittoria al Sachsenring e sono molto contento».

«Prima o poi - ha aggiunto poi ai microfoni di Sky Bagnaia - uno dei due doveva far qualcosa. Negli ultimi 10 giri abbiamo spinto con gomme al limite, non avevamo più trazione e stavamo girando fortissimo. Nel giro prima in cui è caduto Martin, ho perso il davanti anch’io, ero veramente al limite. Io ho semplicemente pensato di non mollare fino alla fine e lo stesso lui. E alla fine sono rimasto in piedi io».