Formula 1, Hamilton rompe il digiuno: in Inghilterra torna re

Ma la passerella è tutta per Hamilton che conquista la 104esima vittoria di una carriera che alla soglia dei 40 anni non conosce fine corsa: sir Lewis davanti a un pubblico in delirio (170 mila) esulta e piange perché anche se quello di Silverstone è l’ennesimo successo, il nono peraltro in casa, dopo 56 gp a digiuno la gioia è incontenibile. E la festa comincia al passaggio alla bandiera a scacchi, sventolata per l’occasione da Brian May, chitarrista dei Queen. A salvare, parzialmente la giornata per le Ferrari, è il quinto posto di Sainz, lo spagnolo che dalla prossima stagione cederà il posto in rosso proprio a Hamilton: da dimenticare la gara di Charles Leclerc, a disagio per tutti i 52 giri e finito 14/o e doppiato.

Due anni e sette mesi dopo il re è tornato. E nella sua Inghilterra. Lewis Hamilton si riprende la scena, e stavolta non sono le battaglie fuori pista o gli outfit modaioli a finire sotto i riflettori: il sette volte campione del mondo di Formula 1 sale sul gradino più alto del podio, non accadeva dal gp dell’Arabia del 2021, in una gara show in cui si è messo alle spalle Max Verstappen, pure protagonista di un finale da campionissimo quale è, e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Per la scuderia di Woking un’altra occasione sprecata e vittoria rimandata dopo una gara da protagonista.

«Vincere con questo team, la Mercedes, la mia ultima gara a Silverstone è davvero incredibile. Non riesco a smettere di piangere. Era dal 2021 che ogni giorno mi alzavo e cercavo di combattere, allenarmi e prepararmi mentalmente. E vincere a Silverstone per l’ultima volta con questa tuta, conta tantissimo. Chiudere una storia così grande è il massimo. La cosa più importante è rialzarsi anche quando pensi di aver raschiato il fondo, a volte ho temuto di non potercela fare e di non essere più in grado - le prime parole di Hamilton, avvolto dalla bandiera britannica -. Non ho mai mollato, è dura quando non si vince ma è importante continuare a spingere, non pensavo di poter più tornare dove sono oggi e ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre supportato, il mio team, in fabbrica, qui in pista i tifosi». Una gara in cui Mercedes e McLaren hanno confermato di essere le due scuderie che meglio hanno lavorato sugli aggiornamenti: il resto, in un gp reso folle anche dal meteo imprevedibile, lo ha fatto la classe del pilota. Mercedes al via subito forti con il poleman Russel (costretto a ritirarsi al giro 33 per un problema alla monoposto) davanti ad Hamilton e Verstappen che riesce a passare Norris e si piazza terzo. Con la pioggia la McLaren però si mette in mostra con i due piloti che passano avanti superando prima Verstappen e poi entrambe le Mercedes, con Hamilton che nel frattempo era riuscito a scavalcare Russell portandosi al comando.