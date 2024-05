Al Roland Garros Musetti sovrasta Monfils: ora arriva Djokovic

La quinta giornata, ancora tormentata dal maltempo, ha dato luce verde anche a Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto, mentre ha visto l’uscita di scena di Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Fognini ha strappato solo tre game allo statunitense Tommy Paul, che lo ha sconfitto 6-1, 6-0, 6-2. Nulla da fare anche per Sonego, che ha lottato prima di arrendersi: il ventinovenne torinese è stato battuto 7-5, 3-6, 6-1, 6-4 - in tre ore e 17 minuti di partita - dal cinese Zhizhen Zhang, numero 44 del ranking. Nel quarto set Sonego stava provando a rientrare in partita, risalendo da 1-4 a 3-4, ma la pioggia ne ha fermato la rimonta ed alla ripresa del match Zhang non ha più rischiato nulla.

Avanzano al terzo turno senza inciampi tre nomi «pesanti» del tabellone come Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Il serbo ha battuto in tre set lo spagnolo Roberto Carballes (6-4, 6-1, 6-2), concedendogli qualcosa solo nel primo. Il tedesco si è sbarazzato senza problemi del belga David Goffin - 7-6 (7/4), 6-2, 6-2 -, all’apparenza per nulla preoccupato dal processo d’appello al via a Berlino, da lui intentato contro una multa di 450 mila euro inflittagli nel 2023, per violenza domestica. Il russo, infine, stava dominando Miomir Kecmanovic (6-1, 5-0), quando il serbo si è dovuto ritirare per infortunio, dopo 55 minuti di gioco.

Il primo azzurro a trovare la via per il terzo turno è stato Arnaldi. Le interruzioni dovute alla pioggia non hanno distratto il sanremese, che ha felicemente concluso in tre set il match iniziato il giorno prima contro il francese Alexandre Muller (6-4, 6-1, 6-3). Ora per lui si fa dura perché il prossimo avversario si chiama Andrey Rublev - numero 6 del ranking, tra i favoriti dopo aver vinto il Masters 1000 di Madrid - che ha battuto in tre set lo spagnolo Pedro Martinez. «Sono felice perché non è stato un match facile - ha detto in conferenza stampa Arnaldi -. È duro rimanere sempre concentrato per così tante ore... credo sia stata la partita più travagliata della mia carriera».