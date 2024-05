Moto Gp, Martin trionfa a Le Mans: Bagnaia beffato, è terzo

È Jorge Martin il protagonista del fine settimana del gran premio di Francia, quinta prova del motomondiale. A Le Mans lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole position e vinto ieri la Sprint race, oggi si è aggiudicato il gran premio ed ha ultriormente incrementato il suo vantaggio in classifica generale con 38 punti su Bagnaia e 40 su Marquez e Bastianini. Alle spalle dello spagnolo della Ducati Pramac, Marc Marquez (con la Ducati del team Gresini) che con un sorpasso all’ultima curva ha relegato Francesco Bagnaia al terzo posto.

E dire che il torinese era partito bene, portandosi subito in testa e restando al comando per 21 dei 27 giri, tallonato da Martin che al giro 21 lo ha sorpassato per poi involarsi verso la vittoria; Bagnaia è stato poi superato nel finale anche da Marquez, protagonista di una gara in rimonta.

Bagnaia si è dovuto accontentare del podio e avrà altre occasioni di rifarsi, magari già dalla prossima gara in Catalogna. Quarto posto per la Ducati di Enea Bastianini, che ha dovuto scontare una penalità in gara per un attacco mal portato ad Aleix Espargaro. Quinto Maverick Vinales con l’Aprilia, sesto per un ottimo Fabio Di Giannantonio e settimo Franco Morbidelli, mentre il pubblico di casa ha sofferto per il ritiro dell’idolo di casa, Fabio Quartararo. Ultimo posto per Luca Marini.