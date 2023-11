Motomondiale, pole di Vinales a Valencia con Bagnaia secondo

Straordinaria pole position di Maverick Vinales su Aprilia per il Gran Premio di Valencia, l’ultimo di un’emozionante stagione di MotoGp. Occhi però puntati su Francesco Bagnaia e Jorge Martin, i due contendenti al titolo iridato: ottimo secondo tempo per l’azzurro della Ducati Lenovo momentaneamente leader della classifica (partiva dal Q1), mentre lo spagnolo della Ducati Pramac non va oltre un sesto tempo. Oggi alle 15.00 Pecco avrà il primo match point nella Sprint Race, altrimenti bisognerà rimandare la lotta al Mondiale nella gara di domani.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia: 1 Vinales, 2 Bagnaia, 3 Zarco, 4 Miller, 5 Binder, 6 Martin, 7 Bezzecchi, 8 A. Marquez, 9 M. Marquez, 10 R. Fernandez, 11 Di Giannantonio, 12 A. Espargaro, 13 A. Fernandez, 14 Bastianini, 15 Quartararo, 16 Nakagami, 17 Marini, 18 P. Espargaro, 19 Morbidelli, 20 Rins, 21 Savadori.