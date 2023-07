Sport siciliano, assegnate le benemerenze ad atleti e tecnici: ecco chi è stato premiato

Premi per tecnici e atleti siciliani che si sono distinti per valore sportivo. Nella sede della Lega nazionale dilettanti Sicilia a Ficarazzi sono state assegnate le benemerenze e le onorificenze sportive per l’anno 2020 e 2021 che durante la pandemia erano state sospese.

La Stella d’oro al merito sportivo 2021 è stata conferita al presidente del Telimar, Marcello Giliberti. Assegnate, nel corso della cerimonia, anche sette Stelle d’argento al merito sportivo 2020/2021 e dieci Stelle di bronzo. La medaglia d’oro al Valore atletico 2021 è stata conferita ad Andrea Domenico Di Liberto, palermitano, campione mondiale Canoa Kayak; la medaglia d’argento invece a Davide Mancuso, anche lui palermitano, secondo classificato al mondiale point Fighting di Kickboxing. Cliccando qui è possibile leggere la lista completa dei premiati.

«È un’occasione per premiare chi ha dato molto allo sport siciliano – dice il presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni – sia da atleta che da tecnico o dirigente. Le benemerenze rappresentano un atto simbolico verso queste persone ma molto sentito, è il segno di una grande appartenenza. Lo sport è universale e ha bisogno di tanti volontari, di tanti che si impegnano, di tante persone che danno parte della loro vita all’attività sportiva. Lo sport può cambiare una terra, e la Sicilia ha bisogno di un cambiamento che può avvenire proprio con lo sport».

«È stato un bellissimo momento – aggiunge l'assessore regionale allo Sport e al Turismo Elvira Amata – con il presidente D’Antoni abbiamo avuto un incontro produttivo, dalle parole ora bisogna passare ai fatti, stiamo lavorando proprio per questo».