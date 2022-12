Messi nella leggenda: è il giocatore con più presenze e minuti in assoluto nella storia dei Mondiali

Nessuno come Leo Messi. Scendendo in campo nella finalissima del Mondiale, il fuoriclasse argentino è diventato il calciatore più presente nell’intera storia dei Mondiali.

A Lusail contro la Francia il capitano albiceleste ha toccato quota 26, staccando Lothar Matthäus: lo aveva agganciato a 25 in semifinale.

Entrambi hanno giocato cinque mondiali, così come altri: Cristiano Ronaldo, Messi, Rafa Marquez, Carbajal, Ochoa, Guardado. Buffon è fermo a 4, anche se è stato convocato per 5.

Scendendo in campo per la finale Leo ha un altro primato, visto che al 24’ ha persino superato Paolo Maldini come giocatore con più minuti in assoluto.

Lo ha peraltro festeggiato segnando la rete del provvisorio dell'1-0, la sua prima in una finale del Mondiale. La quarta nella fase a eliminazione diretta dopo quelle contro Australia agli ottavi, Olanda ai quarti e Croazia in semifinale. Tre delle quali su calcio di rigore.

Nessuno ci era mai riuscito prima di lui. A testimonianza ulteriore del fatto che, comunque sia destinata ad andare la finale, per Leo in Qatar sarà storia.

