Martinez infiamma Argentina-Francia: "Mbappé sa poco di calcio"

Se l'Argentina è in finale di Qatar 2022 lo deve anche alle parate di "Dibu", Emiliano Martinez, soprattutto quelle dei rigori dei quarti di finale, contro l'Olanda.

Una prova che ha ricordato a molti quella offerta nelle semifinali di Copa America del 2021, poi conquistata dall'Albiceleste in finale contro il Brasile: trofeo che ha dato fiducia alla formazione di Lionel Scaloni.

L'epilogo in Qatar metterà di fronte l'Argentina e la Francia di Didier Deschamps, ma anche e soprattutto di Kylian Mbappé, che alla vigilia è stato punzecchiato dallo stesso portiere argentino.

Il motivo dell'esclamazione ha radici profonde e risale allo scorso maggio, quando il numero 10 francese ha spiegato le differenze, dal suo punto di vista, tra le Nazionali europee e quelle sudamericane nella preparazione ai grandi eventi.

"Argentina e Brasile non affrontano lo stesso livello di competizione in Sudamerica: il calcio non è sviluppato come in Europa. E' per questo che i vincitori più recenti dei Mondiali sono europei".