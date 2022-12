Il cerchio di Montiel: procura il rigore del 3-3, segna quello decisivo nella lotteria

Capita spessissimo che l’eroe che finisce per decidere le finali non sempre sia il nome più altisonante che ci sia. Prendete l’Argentina: Messi, Di Maria, sì, ma anche Dibu Martinez. E soprattutto chi ha segnato il rigore decisivo, Gonzalo Montiel.

Il terzino classe 1997 gioca nel Siviglia, ma non è nemmeno un titolare inamovibile nel club della Liga, visto che spessissimo ha fatto panchina nella prima parte di stagione con Lopetegui. È stato Sampaoli dopo il suo ritorno a ridargli spazio. Proprio l’uomo che prima di Scaloni guidava la Seleccion.

Neanche lo scarso minutaggio, comunque, ha impedito a Scaloni di portarselo in Qatar, come alternativa a Nahuel Molina. Ha giocato titolare contro il Messico, è subentrato contro Australia e Olanda. E proprio contro quest’ultima si è presentato dal dischetto nella lotteria finale. Ha tirato il terzo, lo ha segnato.

Poteva sembrare una sorpresa, ma non lo è affatto. Lo sanno bene i tifosi del River Plate, che hanno visto più di una volta Montiel calciare dagli undici metri nei suoi ultimi mesi: tra il dicembre 2020 e il maggio 2021 ha fatto 5 su 5.

A Siviglia non si è mai imposto come rigorista, visto che non ne ha di fatto più calciati, ma Scaloni si è comunque fidato di lui. E ha fatto bene. A maggior ragione nel momento in cui il 25enne aveva anche un conto in sospeso con la sorte: il rigore segnato da Mbappé per il 3-3 è stato causato da un suo fallo di mano, un salto col braccio largo che gli è costato il terzo cartellino giallo del suo Mondiale.

Aveva saltato la semifinale per squalifica, ma in quell’occasione dei rigori non c’era stato bisogno. In finale invece sì. Al posto giusto al momento giusto. L’uomo che non ti aspetti. O forse sì.

