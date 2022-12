"Stai muto!": Deschamps si sfoga in italiano contro la panchina dell'Argentina

Anche Didier Deschamps, ogni tanto, può perdere le staffe. Lo ha fatto alla vigilia della finale, accusando qualche francese di tifare per Messi e l'Argentina. E lo ha fatto soprattutto dopo il goal del 2-2 messo a segno da Mbappé a meno di 10 minuti dal termine della partita.

Le telecamere della Rai hanno beccato il commissario tecnico della Francia in un gesto di stizza, rivolto verso la panchina francese. Dito sulle labbra, sguardo spiritato, si è rivolto in italiano a uno degli avversari seduti a pochi metri da lui:

"Stai muto! Stai muto!".

Il destinatario della rabbia di Deschamps non è stato ancora rivelato. Non si è capito, insomma, se si trattasse del collega Scaloni oppure di una delle riserve dell'Argentina. Se ne parlerà magari alla fine della partita, nelle classiche interviste ai protagonisti della finale.

In ogni caso, Deschamps ha sfogato in questo modo le emozioni e le tensioni di una partita che, fino al 79', non aveva avuto storia. Argentina in completo controllo della partita, Francia incapace anche solo di creare un'occasione da rete. Con l'ex allenatore della Juventus costretto a correre ai ripari già prima della fine del primo tempo, togliendo due titolari come Giroud e Dembélé e inserendo al loro posto Thuram e Kolo Muani.

Poi, ecco ribaltarsi tutto. Mbappé è andato a segno una prima volta su calcio di rigore e una seconda, qualche minuto più tardi, su azione. Riportando completamente la Francia in partita e consentendo a Deschamps di sfogare ogni emozione repressa.

