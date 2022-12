Marcus Thuram come Lilian? Sarebbe la prima coppia padre-figlio sul tetto del mondo

Domenica pomeriggio la Francia potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta: sulla strada di Mbappé e compagni ci sarà l'Argentina di Messi, a sua volta deciso ad includere in bacheca l'unico trofeo che davvero gli manca per coronare al meglio una carriera già irripetibile.

Tra le armi da sfruttare a gara in corso per Deschamps ci sarà anche Marcus Thuram, il cui impatto è stato più che positivo contro il Marocco: subentrato nella ripresa, il figlio d'arte ha offerto il proprio contributo al successo, partecipando attivamente all'azione del definitivo 2-0 siglato da Kolo Muani.

Lo stesso potrebbe accadere nella finalissima, ma ciò è più che altro un dettaglio rispetto a quanto potrebbe verificarsi al triplice fischio di Marciniak: in caso di trionfo, Marcus Thuram emulerebbe papà Lilian, campione del mondo nell'edizione disputata in casa nel 1998.

Allora l'ex difensore di Parma e Juventus risultò decisivo con la doppietta alla Croazia in semifinale, peraltro le uniche due reti con i 'Galletti': qualora anche Marcus riuscisse a sollevare al cielo qatariota la coppa, diverrebbero la prima coppia padre-figlio a realizzare tale impresa.

Per intenderci, nemmeno la famiglia Maldini può fregiarsi di questo riconoscimento, nonostante i tanti record messi a segno da Cesare e soprattutto da Paolo, attuale direttore dell'area tecnica del Milan e detentore di diversi primati per quanto riguarda la storia rossonera.

Marcus (nato a Parma durante l'esperienza emiliana del papà) ha un altro motivo per conquistare la medaglia d'oro domenica: in quella circostanza diventerebbe campione a 25 anni, uno in meno rispetto a Lilian che nel 1998 di primavere ne aveva 26.

Sarebbe l'apice di una carriera iniziata tra i professionisti nel 2014 tra le fila del Sochaux e proseguita, sempre in Francia, al Guingamp che nel 2019 lo cedette al Borussia Moenchengladbach: in Germania è arrivata l'attesa consacrazione, valsa l'interesse dei top club europei, tutti attirati dal contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Tra questi figura anche l'Inter, intenzionata a sferrare l'assalto decisivo per regalarlo a Simone Inzaghi e vincere la concorrenza del Bayern Monaco, dove Thuram jr. dovrebbe sudare certamente di più per guadagnarsi un posto da titolare. L'opzione milanese, insomma, è più che fattibile alla luce degli ultimi rumors di mercato.

Nel frattempo in casa Thuram si può essere soddisfatti per aver raggiunto la finalissima, prima volta in un contesto familiare: a 24 anni di distanza, però, i Mondiali potrebbero diventare una questione riservata. Da padre in figlio, da Lilian a Marcus.

