Argentina in finale: la Fiorentina autorizza Gonzalez a volare in Qatar

I Mondiali li ha soltanto sfiorati a causa di un infortunio che ha posto fine, ancora prima di cominciare, al suo sogno iridato. Gli indizi portano tutti verso Nico Gonzalez.

Il calciatore argentino ha visto sfumare la possibilità di prendere parte al torneo in corso in Qatar, vedendosi sostituito da Angel Correa. Un colpo durissimo per una delusione evidentemente cocente.

Ma in occasione della finalissima che vedrà l'Albiceleste contendere la Coppa del Mondo alla Francia, il calciatore di proprietà della Fiorentina ci sarà.

Proprio così perché secondo quanto riferito da 'Ansa', il club viola ha dato il via libera al calciatore per raggiungere il Qatar in modo da poter rimanere al fianco dei compagni in vista dell'appuntamento finale che vale un posto nella storia, oltre al titolo di campione del mondo.

L'invito è arrivato direttamente dal ct Lionel Scaloni. Una scelta volta a compattare il gruppo in vista della notte più importante. Il classe 1998 partirà venerdì alla volta di Lusail, sede della finale, e lunedì farà rientro in quel di Firenze.

