Modric contro Orsato: "Uno dei peggiori arbitri che conosca, è un disastro"

Luka Modric non ci sta. Il centrocampista e capitano della Croazia si congratula con l’Argentina dopo la semifinale dei Mondiali in Qatar ma pone l’attenzione sull’arbitraggio dell’italiano Daniele Orsato, a suo giudizio non all’altezza di una gara come la semifinale della Coppa del Mondo.

“Di solito non parlo degli arbitri, ma oggi è impossibile non farlo - ha detto ai microfoni dell’emittente argentina Canal DeporTV -. È uno dei peggiori che conosco e non lo dico da oggi. È un disastro".

Il calciatore del Real Madrid si è focalizzato sull’episodio nell’azione che ha portato al calcio di rigore per il fallo di Livakovic su Julian Alvarez e la rete dell’1-0 di Lionel Messi dagli undici metri:

“Stavamo controllando bene la partita, quando è arrivato l'episodio chiave. C'era un corner per noi, che l'arbitro non ha dato, e sull'azione successiva c'è stato il rigore, che non c'era assolutamente, perché è stato Alvarez a cercare il contatto con il nostro portiere Livakovic e non viceversa. Mi chiedo come si possa fischiare un rigore del genere. Ormai però è successo e non possiamo più farci niente”.

Modric, però, non vuole alibi e fa un auguro a Lionel Messi e alla sua Argentina, che si è imposta col risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Alvarez e al goal proprio della ‘Pulga’:

"Nonostante ciò, congratulazioni Argentina. Messi? Gli ho detto che gli auguro di vincere la coppa, perché lui è il migliore della storia e se la merita”.

Infine un’analisi sul cammino della nazionale balcanica:

“Dobbiamo recuperare le energie e cercare di vincere la finale per il terzo posto, che non è un castigo, perché le partite con la maglia della Croazia non sono mai un castigo e perché col terzo posto il nostro Mondiale, che già è stato ottimo, diventerebbe un successo”.

