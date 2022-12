Messi primatista di presenze al Mondiale: contro la Croazia record e classe

Leo Messi entra una volta di più nella storia dei Mondiali di calcio, diventando il giocatore con più presenze in assoluto, nella partita che vale la finalissima di Qatar 2022.

Il fuoriclasse argentino ha agganciato Lothar Matthäus, che godeva del primato solitario prima del calcio d’inizio di Croazia-Argentina, semifinale di Qatar 2022. Ora è pronto a superarlo.

Con quella di Lusail diventano 25 le partite disputate dal numero 10 albiceleste: 3 nel 2006, 5 nel 2010, 7 nel 2014, 4 nel 2018 e 6 nel 2022. La ventiseiesima, appunto, sarà domenica contro la vincente di Francia-Marocco.

Aggancio a Matthäus e sorpasso pronto: domenica Leo #Messi diventerà il giocatore con più presenze nella storia dei Mondiali ????#ArgentinaCroazia pic.twitter.com/aIdvHL2M18 — GOAL Italia (@GoalItalia) December 14, 2022

Matthäus, Campione del Mondo 1990 con la Germania, ne ha collezionate 2 nel 1982, 7 nel 1986, 7 nel 1990, 5 nel 1994 e 4 nel 1998. Dietro di loro Miro Klose con 24, miglior marcatore di sempre del torneo, e Paolo Maldini a 23. Proprio Maldini è il primatista di minuti giocati in un Mondiale: 2216. Giocando l'intera partita domenica, Messi lo supererà e si isserà al primo posto a quota 2218.

"Sono molto felice - ha detto Messi a Olé dopo la partita - di poter concludere il mio percorso ai Mondiali giocando la mia ultima partita in finale. Quello che ho vissuto in questo Mondiale è stato qualcosa di molto emozionante. Per come lo ha vissuto la gente, per come si sta emozionando in Argentina.

Domenica la mia ultima partita in un Mondiale? Sì, sicuramente. La prossima edizione sarà tra molti anni e non credo di poterci arrivare. Chiudere in questo modo è il massimo".

Protagonista in semifinale, con un goal, un assist e le solite giocate di classe che lo hanno portato ad essere anche il massimo marcatore solitario dell'Argentina ai Mondiali, ora Messi avrà la possibilità di giocarsi la Coppa del Mondo come nel 2014, quando venne sconfitto dalla Germania.

Manca solo il trofeo più importante per chiudere il cerchio. In finale sarà il giocatore più presente nella storia dei Mondiali, in solitaria. Il modo perfetto per conquistare i Mondiali. Marocco o Francia, però, faranno di tutto per tenere ancora a zero la casella delle Coppe del mondo vinte.

