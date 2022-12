La prima volta di Dybala: esordio al Mondiale 2022

La prima finalista di Qatar 2022 è l'Argentina di Messi e Alvarez. La Pulce ha trascinato la squadra sudamericana a giocarsi la Coppa del Mondo a Dusail, il prossimo 18 dicembre. Insieme a lui Julian Alvarez, pian piano divenuto imprescindibile per Scaloni durante i Mondiali. Lautaro Martinez è scivolato in panchina, rimanendo fuori per tutta la sfida contro la Croazia. In un match che ha invece visto l'esordiodi Paulo Dybala.

Non al meglio a inizio Mondiale, Dybala è rimasto poi ai margini dell'Argentina per le scelte tecniche di Scaloni, che ha puntato su Messi e Alvarez, lasciando via via poche possibilità per gli altri attaccanti. L'esordio in Qatar è avvenuto ad un quarto d'ora dal termine della sfida contro la Croazia.

Con il risultato acquisito di 3-0, Scaloni ha scelto di dare una possibilità all'attaccante della Roma, entrato bene in partita: un assist per Mac Allister, che ha sfiorato il poker, e buona tecnica mostrata dopo settimane di attesa per scendere in campo nel Mondiale oramai agli sgoccioli.

Dybala ha giocato l'ultima gara prima della sosta in maglia Roma, dopo diversi impegni saltati per un problema alla coscia, portatosi dietro parzialmente per il Mondiale. La Joya non parte titolare in campionato dallo scorso 9 ottobre, quando è stato decisivo contro il Lecce.

Nella finalissima contro Marocco o Francia, difficilmente Scaloni cambierà i suoi uomini, eccezion fatta per il rientrante Acuna, squalificato per somma di ammonizioni nella semifinale contro la Croazia. Alvarez e Messi ancora una volta, con Dybala, Lautaro e Di Maria pronti a subentrare dalla panchina.

I minuti finali in semifinale potrebbero portare Scaloni a considerarlo prima di diversi compagni di squadra. Questioni future, che saranno valutate dal commissario tecnico a seconda del match, del risultato, delle mosse avversarie. La gara della vita, in cui tutti proveranno ad esserci. Che sarà decisa da pochi.

