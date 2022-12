Il Belgio cerca il commissario tecnico: pubblica l'annuncio di lavoro sul sito

Il Belgio volta pagina. Dopo la deludente eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali in Qatar, i ‘Diavoli Rossi’ ripartono con un nuovo progetto tecnico. In seguito alla débacle nella competizione iridata, l’ormai ex commissario tecnico Roberto Martinez ha rassegnato le dimissioni e lasciato l’incarico di guida tecnica della nazionale maggiore.

Si è interrotto dopo sei anni il rapporto tra il tecnico spagnolo e il Belgio, che ora è alla ricerca di un nuovo tecnico. La federazione ha deciso di dare la possibilità a tutti di candidarsi al ruolo di allenatore dei ‘Diavoli Rossi’: sul sito ufficiale è apparso un vero e proprio annuncio di lavoro.

La Federcalcio belga ha spiegato quali sono i requisiti necessari per candidarsi al ruolo di commissario tecnico:

Ma non finisce qui:

La deadline per mandare la propria candidatura è fissata per il 10 gennaio 2023:

A precedere le informazioni un lungo messaggio sui valori del Belgio e della sua nazionale:

L’obiettivo ora è rialzare da testa dopo il cammino fallimentare nei Mondiali in Qatar con un ciclo tutto nuovo.

“I Red Devils sono stati per quattro anni numero uno del ranking mondiale, qualificati per quattro fasi finali dei Mondiali e si sono classificati terzi ai Mondiali in Russia. Ma l'eliminazione anticipata ai Mondiali in Qatar è stato deludente. Tuttavia, ci sono tutti gli elementi per avere di nuovo successo in futuro. Starà al nuovo allenatore della nazionale per lavorare con ciò che è a disposizione per portarci a nuovi successi".