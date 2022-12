Luis Enrique traccia il suo futuro: "Voglio allenare un club, aspetto l'inizio della prossima stagione"

"Sono stati momenti intensi, adesso sono pronto per qualsiasi cosa accada": è rilassato, Luis Enrique, sorridente. Si apre e si racconta come ha imparato a fare su Twitch, nell'ultimo mese, anche dal ritiro della Spagna.

L'ex CT della Roja è stato invitato dal famoso streamer Ibai per fare il punto sul suo passato, sul suo presente e sul suo futuro, esperienza ai Mondiali compresa.

Luis Enrique ha lasciato il suo incarico, comunque in scadenza, ma parla liberamente della sua esperienza, caratterizzata comunque da rimpianti.

"Mi sento come se avessimo perso un'ottima opportunità: tra le semifinaliste non vedo squadre migliori di noi, adesso sta a de la Fuente. Eravamo riusciti a convincere i giocatori che c'erano possibilità di riuscirci. Avrei dovuto dare più spazio a Pablo Sarabia: sono stato ingiusto con lui. Negli spogliatoi non ho parlato, non puoi analizzare quello che è successo: li ho confortati. E' stato uno dei momenti più delicati e difficili per me. E' stato uno dei momenti più delicati e difficili per me. Della lista dei 26 me ne porterei di nuovo 25, con un cambio, ma poi vi dirò chi è. Rischiavamo di uscire alla fase a gironi: avrei portato il giocatore che avrei voluto portare e non quello che poi non si è rivelato ciò che mi aspettavo. Ed è un ragazzo fantastico, intendiamoci. Il Marocco è meritatamente al di sopra delle prestazioni che poi si riversano nel ranking FIFA, hanno giocato una partita difensiva e non siamo stati in grado di batterli. Una squadra che non attacca può vincere una partita, i Mondiali sono molto aperti".