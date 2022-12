Ronaldo a cuore aperto: "I Mondiali il più grande sogno, è stato bello finché è durato"

'The day after'. A freddo, senza reazioni immediate perché, come dice lui, non servivano. Dopo le lacrime versate al fischio finale della sfida contro il Marocco, Cristiano Ronaldo ha pubblicato sui suoi canali social una lunga lettera al termine dell'avventura ai Mondiali in Qatar con il suo Portogallo.

A poco meno di 24 ore dall'eliminazione nei quarti di finale, non si placano la delusione e l'amarezza per un traguardo che il fuoriclasse ex Juventus, Real Madrid e Manchester United avrebbe voluto conquistare a tutti i costi ma che non è riuscito a portare a casa.

Nemmeno il quinto tentativo è servito a Cristiano Ronaldo a conquistare i Mondiali e portare il suo Portogallo sul tetto del mondo. Un sogno solo sfiorato per CR7, come ha lui stesso espresso nel messaggio sui social.

"Vincere un Mondiale con il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera - ha confessato Ronaldo -. Fortunatamente ho vinto molti trofei a livello internazionale, anche con il Portogallo, ma mettere il nome del nostro Paese in cima al mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato duramente per questo sogno. Nei cinque Mondiali a cui ho partecipato in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso. Ho messo tutto in campo. Non mi sono mai tirato indietro quando si trattava di lottare e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito".

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da scrivere dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United. Negli ultimi giorni è rimbalzata con forza la voce sul possibile trasferimento all'Al Nassr, formazione saudita.

Il portoghese chiarisce che le voci non lo hanno condizionato nel corso dei Mondiali:

"Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante. Ho sempre lottato per l'obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio paese. Per ora non c'è molto altro da dire. Grazie Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato...".

Nella lettera, Cristiano Ronaldo rimanda ogni decisione e non rivela dove sarà il suo futuro.

"Ora, speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni".

