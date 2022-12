Nuovo pallone ai Mondiali in Qatar: sarà utilizzato in semifinali e finali

I Mondiali in Qatar entrano nel momento decisivo. Sono solo quattro le squadre rimaste in corsa per la vittoria finale, con le due semifinali in programma tra martedì e mercoledì a decretare chi tra Argentina e Croazia e tra Francia e Marocco conquisterà un posto nella finalissima, in programma domenica 18 dicembre.

Nelle scorse ore, la FIFA ha annunciato una novità in vista proprio delle semifinali e delle due finali, quella per la vittoria del trofeo e quella per il terzo posto. Il pallone 'Al Rihla', con cui si sono giocate tutte le gare finora disputate, compresi i quarti di finale di ieri tra Portogallo e Marocco e tra Inghilterra e Francia, sarà sostituito da un altro, sempre prodotto da Adidas, dal nome 'Al Hilm'.

A golden dream ???? Introducing my Al Hilm, the official match ball for the #FIFAWorldCup semi-finals and final #Qatar2022 pic.twitter.com/ljzXvQwau9 — Road to 2022 (@roadto2022en) December 11, 2022

Il nome del nuovo pallone deriva dall'arabo e viene tradotto come "il sogno". La grande novità è rappresentata dai prodotti con cui viene realizzato, nel rispetto dell'ambiente, come ha spiegato proprio la FIFA:

"Tutti i suoi componenti sono stati analizzati a fondo: Al Hilm è il primo pallone per le semifinali e la finale dei Mondiali realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d'acqua".

Nel comunicato, la FIFA aggiunge ulteriori dettagli:

"Il pallone presenta gli ultimi progressi nel design e la stessa tecnologia legata all'Adidas che conteneva Al Rihla e che durante questa Coppa del Mondo ha aiutato molto gli arbitri a prendere decisioni in modo più rapido e preciso".

Un esperimento, quello legato al fuorigioco semiautomatico e alla tecnologia sempre più presente nel calcio, che ha soddisfatto Johannes Holzmüller, direttore della sezione 'Football Technological Innovation' della FIFA:

"Con lo sviluppo della tecnologia legata al pallone, Adidas ha permesso agli arbitri al VAR di avere un nuovo livello di informazioni molto importanti. I dati forniti dal pallone aprono le porte a un nuovo modo di intendere e raccontare le giocate eccezionali di questa Coppa del Mondo".

