Van Gaal, addio all'Olanda con orgoglio: "Non ho mai perso ai Mondiali"

Immagina di uscire da un Mondiale senza aver mai perso. Questo è quanto successo all’Olanda di Van Gaal che, dopo aver chiuso il gruppo A di Qatar 2022 al primo posto con due vittorie e un pareggio, ha superato gli USA agli ottavi ed è uscito di scena soltanto ai rigori contro l'Argentina dopo una partita al cardiopalma.

Un'imbattibilità che Van Gaal rivendica con forza nella conferenza stampa tenuta al termine della gara.

“Non continuerò come c.t., l’ho fatto solo per i Mondiali. Questa è stata la mia ultima partita. Mi sono divertito moltissimo ma è incredibilmente doloro essere eliminati, anche perché ho fatto tutto ciò che potevo per cercare di evitarlo. Stasera non ho niente da rimproverarmi. In 20 partite non abbiamo mai perso, neanche una singola volta. E non so quante partite abbiamo vinto: potete cercarlo su Google, scrivete “Olanda Van Gaal”. Non credo di aver perso neanche oggi: siamo usciti solo ai calci di rigore”.

Si chiude così il terzo e ultimo mandato di Van Gaal alla guida della Nazionale Olandese. Il c.t. si è seduto sulla panchina dell'Olanda per la prima volta nel 2000 in vista dei Mondiali 2002, ai quali però non riesce a qualificarsi. Sostituito da Advocaat, Van Gaal ottiene la sua seconda chance dopo 10 anni, nel 2012, dopo due anni alla guida del Bayern Monaco con tanto di finale di Champions persa contro l'Inter.

Stavolta l'obiettivo Mondiale è centrato e nel 2014 l'Olanda di van Persie e Robben vola in Brasile: difficile da dimenticare il roboante 5-1 all'esordio contro la Spagna campione in carica, così come la mossa di Van Gaal ai quarti di finale contro la Costa Rica con l'ingresso del portiere para-rigori Krul al 120' che andrà ad intercettare due tiri dal dischetto. Le cose vanno diversamente in semifinale, dove la corsa dell'Olanda si interrompe dal dischetto e contro l'Argentina. Van Gaal chiude il Mondiale 2014 al terzo posto grazie alla vittoria per 3-0 sul Brasile nella finalina.

L'allenatore torna alla guida degli Oranje nel 2021 per guidare la spedizione in Qatar. Non perde mai, ai quarti di finale acciuffa il pari all'ultimissimo respiro ma deve alzare bandiera bianca ancora una volta dal dischetto e ancora una volta contro l'Argentina. Un maledetto deja vu per Van Gaal, che dallo scorso anno ha guidato l'Olanda vincendo 14 partite e pareggiando 6 volte tra Coppa del Mondo, qualificazione ai Mondiali, Nations League e amichevoli internazionali.

L’ormai ex c.t. lascia la Nazionale olandese, ottava nel ranking FIFA, a cui sono mancati soltanto due tiri dal dischetto per raggiungere le semifinali della Coppa del Mondo. Al suo posto, come noto, torna Ronald Koeman, già ct dal 2018 al 2020.

